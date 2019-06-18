  • الثلاثاء , 18 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

تكريم “الصباح الجديد “

الصفحة الأخيرة
0 تعليق
57 views

كرم رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض مجموعة من الصحفيين الرواد الذين مازالوا يواصلون عطاءهم الثر وفاء لبلدهم العراق، وقد تسلم الزميل سامي حسن هدية جريدة ” الصباح الجديد” كأحد الرواد العاملين فيها.
وقال الدكتور العضاض في كلمة له خلال انعقاد ” حوار بغداد الاعلامي الثاني ” ان التكريم والتقدير صفة من صفات المجتمعات المتقدمة، والتكريم يدفع الإنسان الى المزيد من المثابرة في العمل للوصول الى الكمال، ومن حق المبدعين الذين يثرون مجتمعاتهم بالإبداع بشيء من التقدير والتكريم في مجال عمله حتى يستطيع زيادة عطائه في المستقبل.
واضاف الدكتور العضاض ان” ما يجمعنا بالأسرة الصحفية هو البعد الرقابي لعمل منظومة الدولة والذي يشكل بعدا ايجابيا واضافة دقيقة لإمكانياتها”، وقد عبرتم بإرادتكم عن الصعوبات والمخاطر التي واجهتموها خلال السنوات الماضية وقدمتم انموذجا فريدا نفخر به ويفتخر به الشعب العراقي بكل اطيافه ونسيجه المتجانس.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة