مهووس يغسل شعره آليا

الصباح الجديد – وكالات:

نشر مواطن صيني اختراعا مبتكرا لغسالة أوتوماتيكية لغسيل الشعر، تتطلب أدوات وإجراءات خاصة ومضحكة.

واستعان المواطن بمشبك، وخرطوم للحفاظ على قدرته على التنفس، ولوح للاستلقاء، بينما قامت “الغسالة الأوتوماتيكية” بغسل شعره ثم شطفه وتجفيفه. والمبدأ الذي سار عليه يشبه حالة غوص بمياه نظيفة، لكن هل ينفع هذا الامر مع كل الناس؟ وهل غسل الشعر صعب لدرجة ان نستعين بغسالة اوتوماتيك لغسله بدلا عنا؟

يذكر ان العديد من الأشخاص بدأوا بنشر أفلام فيديو يجد البعض ان الغاية من منها نشر مشاهد مضحكة لجذب الجمهور وزيادة عدد المشاهدات التي باتت هوسا أصاب العديد من الأشخاص خاصة المراهقين.