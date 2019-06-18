سيلينا غوميز تحذف انستغرام من هاتفها

الصباح الجديد – وكالات:

على الرغم من أنها أكثر ثالث شخص حول العالم يحظى بشعبية على موقع “انستغرام”، إلا أن المطربة والممثلة الأميركية الشابة، سيلينا غوميز، أفصحت مؤخرا عن حذفها التطبيق الخاص بموقع الصور والفيديوهات الشهير من هاتفها الذكي.

وقالت “غوميز” (26 عاما) في تصريحاتها لبرنامج “Live with Kelly and Ryan”، إنها كانت حريصة في السابق على التواصل مع متابعيها عبر حسابها على “انستغرام”، البالغ عددهم 152 مليون متابع، ولكنها توقفت عن هذا، بسبب شعورها بفقدان الثقة في نفسها، بسبب التعليقات السلبية التي تتلقاها، والتي تشمل الساخرين من تغير جسمها.

وأشارت إلى أنه بعدما لاحظت تأثير مواقع التواصل الاجتماعي السلبي على صحتها العقلية، اتخذت قرارا بإزالة تطبيق “إنستغرام” من هاتفها الذكي.

ولفتت “غوميز” إلى أنه في حال رغبتها في متابعة حسابها على “إنستغرام”، فإنها تفعل هذا من خلال هاتف شخص آخر، مشددة على أنها لا تدخل إلى حسابها إلا في حالة واحدة فقط، رغبتها في مشاركة أمر ما مع معجبيها.

يشار إلى أنه سبق أن هاجمت سيلينا غوميز وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها السلبي على الشباب، إذ قالت في أثناء مشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي الدولي، بشهر مايو/أيار، إنها قد تسهم في وجود عالم من التضليل والتنمر.

وقالت غوميز في مؤتمر صحفي في المهرجان: وسائل التواصل الاجتماعي كانت مريعة حقا لجيلي.