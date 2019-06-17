ماكرون يفتتح معرض لوبورجيه الثالث والخمسين للصناعات الجوية

الصباح الجديد ـ وكالات :

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح امس الإثنين معرض لوبورجيه الثالث والخمسين للصناعات الجوية، في يومه الأول الذي يجري تحت شعار المشروع الطموح الذي تمثله المقاتلة الفرنسية الألمانية المستقبلية. ويتوقع ان ينشغل المهنيون في قطاع الصناعات الجوية في هذا اللقاء الكبير للقطاع، بقضايا أخرى بينها الوضع الملح للمناخ وأزمة طائرات بوينغ الرائدة «737 ماكس». ووصل ماكرون إلى لوبورجيه على متن طائرة جديدة لنقل المؤن تابعة لسلاح الجو الفرنسي من نوع :ايه 330 ام ار تي تي»، قبل أن يحضر عرضا جويا. وبعد ذلك سيحضر الرئيس الفرنسي مراسم إزاحة الستار عن مجسم لطائرة تندرج في صلب مشروع «نظام القتال الجوي المستقبلي» (سكاف)، بحضور وزيرتي الجيوش الفرنسي فلورانس بارلي والدفاع الألمانية أورسولا فان دير ليين ونظيرتهما الاسبانية مارغاريتا روبليس. وستوقع الوزيرات الثلاث بعد ذلك بحضور رئيس الدولة اتفاقا إطارا «ينظم العلاقات بين الدول الثلاث لمشروع سكاف» الذي يهدف إلى استبدال طائرات رافال ويورفايتر الحالية، بحلول 2040 كما قالت مصادر في محيط بارلي. ويكرس توقيع النص دخول انضمام اسبانيا رسميا إلى المشروع.

وقال إيريك تابييه رئيس مجلس إدارة مجموعة داسو للصناعات الجوية «داسو افياسيون» التيتنفذ مشروع «سكاف» بالتعاون مع إيرباص، لشبكة التلفزيون «سينيوز» إن «اسبانيا ستنضم إلى فرنسا وألمانيا اليوم».

وأضاف «إنها خطوة مهمة لأن دول أوروبا تميل إلى شراء المنتجات الأميركية. نحن نقترح طائرة أوروبية للأوروبيين، مستقلة عن التكنولوجيا الأميركية».