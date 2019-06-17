  • الإثنين , 17 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

شعار ” ستار تريك”.. على المريخ

الصفحة الأخيرة
0 تعليق
43 views

الصباح الجديد – وكالات:
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية اكتشافا غير مألوف، إذ رصدت شيئا يشبه شعار مسلسل الخيال العلمي “ستار تريك” الشهير على سطح كوكب المريخ.
وقالت الوكالة في تغريدة عبر “تويتر” إن مركبة تابعة لها تدور في مدار الكوكب الأحمر رصدت جسما على سطح الكوكب، يشبه شعار مسلسل ” ستار تريك” أو طريق النجوم الذي بدأ إنتاجه في ستينيات القرن الماضي.
والرسم الذي رصدته “سانا” جاء على شكل “شيفرون”، الذي يشبه حرف V في اللغة الإنجليزية.
وذكرت الوكالة أنها عثرت على هذا الشكل في منطقة هيلاس باننيتيا الواقعة جنوب شرقي المريخ، ورجحت الوكالة أنه تشكل نتيجة عوامل الرياح والحمم البركانية والكثبان الرملية.
وأوضحت “ناسا” أنه منذ فترة طويلة كانت هناك الكثير من الكثبان الرملية تتحرك في المنطقة، وفي مرحلة ما، حدث انفجار وتدفقت الحمم البركانية حول الكثبان الرملية، وتصلبت هذه الحمم.
ولاحقا أصبحت هذه الكثبان مثل جزر عالقة، لتأتي الرياح وتهب عليها وتذريها، لتبقى الأشكال فارغة محاطة بالحمم البركانية مثل آثار الأقدام.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة