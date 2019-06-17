“نتفليكس” تتوعد الأردنيين

الصباح الجديد – وكالات:

ردت شبكة “نتفليكس” العالمية، على الأردنيين، قائلة “إنها تابعت بكل أسف “موجة التنمر” الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل “جن”.

وأضافت في بيان مقتضب: “نعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل”.

وأوضحت الشبكة أن “موقفها لطالما كان متمركزا بشأن قيم التنوع والشمولية”.

وأكدت أنها تعمل لتوفير مساحة آمنة لكل محبي المسلسلات والأفلام بشأن المنطقة.

وقالت الشركة في تغريدة ثانية: “إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات على المحتوى فيمكن التواصل مع قنواتنا بنحو مباشر”.

وكانت نقابة الفنانين الأردنيين قد أصدرت، الجمعة بيانا بشأن محتوى مسلسل “جن”، الذي أنتجته شركة “نتفليكس” العالمية، وإنها ترفض وبشدة استغلال بعض هذه الشركات لمواقع التصوير وتشويه الصورة المثلى لإرث الأردن الحضاري.

وأضافت أن مسلسل “جن” يتنافى مع قيمنا العربية والإسلامية وينتهك حرمة المكان وعمقه التاريخي، في مدينة البترا، وسواها من أرض الأردن.

ويروي مسلسل “جن” قصة مجموعة من الشبان العرب اليافعين الذين توضع صداقاتهم وعلاقاتهم الرومانسية الناشئة على المحك حين يستحضرون وبغير قصد قوى خارقة من الجن.

وعبر الناشطون عن استيائهم من المسلسل، ووصفوا العمل بغير الأخلاقي وغريب على المجتمع الأردني وعاداته، فيما أشاد بعضهم بالعمل.