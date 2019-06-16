الزراعة: «الحرائق» لم تعق ارتفاع انتاج المحاصيل الستراتيجية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير الزراعة، صالح الحسني، أمس الأحد، أن مساحة 12 مليون دونم لن تتأثر بالمساحات المحروقة ولا تعيق ارتفاع الانتاج.

وقال الحسني، إن «حرائق بعض المساحات المزروعة بالمحاصيل الستراتيجية لن تؤثر على الارتفاع الكبير بنسب الانتاج ، إذ جرت زراعة اكثر من 12 مليون دونم من محاصيل الحبوب حسب الخطة الزراعية وبزيادة تجاوزت الـ 100% عن خطة العام الماضي».

وأضاف: «بينما ما تم حرقه يشكل نسبا ضئيلة جدا قياسا بالكميات التي زرعت، إذ يجري تسويق تلك المحاصيل الى مخازن وزارة التجارة».

وأشار الحسني، إلى «توجيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي امر بتسليم مستحقات الفلاحين بشكل فوري عند تسليمهم لتلك المحاصيل، وهذا يعد انجازا كبيرا يحدث لاول مرة ولم يتحقق خلال السنوات السابقة».

وتابع الوزير، أن «بعض وسائل الإعلام ركزت على موضوع الحرائق ولم تركز على الجانب المشرق والذي هو ارتفاع نسب الانتاج ومد يد العون للفلاحين وتسليمهم لمستحقاتهم باسرع وقت، فضلا عن رفدهم بالاسمدة والبذور والمكننة الزراعية الحديثة والمرشات».

وبين الحسني: «جرى تشكيل لجان رفيعة المستوى وبرئاسته شخصيا لمتابعة موضوع الحرائق ولجان فرعية اخرى في المحافظات، لتطويق هذه الحالات والتي حدثت ولاسباب مختلفة منها عرضية ومنها متعمدة لبعض ضعاف النفوس واخرى بسبب الاهمال».

على الصعيد ذاته، قال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، إن إجمالي كميات الحنطة المحلية المسوقة حتى نهاية يوم الخميس 13 حزيران 2019 تجاوز 2.778 مليون طن من الحنطة بأنواعها.

وأضاف نعيم محيسن جبر، وفقاً لبيان لوزارة التجارة أمس الأحد، أن الوزارة مستمرة في حملة التسويق في مواقع بغداد ومحافظات (الأنبار وديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى).

وأكد المدير العام للشركة، أن قرار وزير التجارة محمد هاشم العاني الخاص بإيقاف استلام الحنطة المحلية من الفلاحين في المحافظات التسع التي شملها الإيقاف دخل حيز التنفيذ بدءاً من نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 12 حزيران تم خلالها إغلاق المراكز التسويقية أبوابها.

وتم إيقاف الاستلام في محافظات البصرة، وذي قار عدا مركز تسويق مطار الدهيمي، وميسان عدا مركز تسويق مطار البتيرة، والمثنى، والديوانية، وواسط، والنجف، وكربلاء، وبابل باستثناء سايلو الحلة الجديد ومركز تسويق المرادية.

وأشار جبر، إلى أن المراكز التسويقية في المحافظات التسع بدأت موسمها التسويقي منذ منتصف شهر نيسان الماضي وتميزت بتقديم موسم تسويقي متميز بالكميات المسوقة كما ونوعا.

وبين أن إجمالي الكميات التي استلمت في المحافظات التسع التي توقفت عن الاستلام تجاوز 1.664 مليون طن من الحنطة بأنواعها، والتي تصدرتها محافظة واسط بكمية 512.93 ألف طنا.