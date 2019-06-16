التخطيط: انخفاض معدل التضخم الشهري والسنوي لأيار الماضي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التخطيط، أمس الاحد، عن نسب انخفاض التضخم الشهري والسنوي لشهر أيار الماضي.

وقالت المتحدث بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان صحافي، إن «الرقم القياسي العام لشهر شباط من العام الحالي 2019 في العراق بلغ (103.8%) اذ انخفض بنسبة (0.6%) بالمقارنة مع شهر نيسان 2019»، عازيا ذلك الى «انخفاض قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (1.4%) وقسم السكن بنسبة (0.6%)، قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (0.4%)، قسمي النقل والاتصال بنسبه (0.3%)، قسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.1%) وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (0.3%)».

واضاف الهنداوي ان «معدل التضخم السنوي انخفض خلال شهر آيار 2019 الى (0.8%) مقارنة مع شهر آيار 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها (104.6%)، في حين انخفض مؤشر التضخم الأساس بمعدل (0.3%) عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل (0.9%) مقارنة مع شهر آيار 2018».

الى ذلك، عدّت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، انخفاض معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي، بانها بشارة سعيدة للمواطن وان كانت على نحو المتواضع. حسب تعبيرها.

وقالت سميسم، أمس، ان» إعلان وزارة التخطيط عن انخفاض مستويات التضخم في الاقتصاد العراقي ستزيد من القوة الشرائية للمواطن العراقي وتقلل من نسبة ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع القيمة الحقيقة لدخله».

وأضافت سميسم، ان» المعنى الحقيقي لارتفاع القيمة الاقتصادية لدخل المواطن العراقي جراء انخفاض التضخم، هي، ارتفاع مستوى القوة الشرائية للفرد مع بقاء الحجم الحقيقي للمترب الشهري».

وختمت سميسم حديثها بالقول، ان «هذه الانخفاض في الاقتصاد وبنسبة 0.6% لن يغير شيء في الغاء تقنين الوظائف الحكومية وسوف لن يتسع حجم العمل في البلاد كونه مرتبط باقتصاد الفرد فقط».