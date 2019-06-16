ملكة جمال الفلبين تفتخر بأصلها العربي

الصباح الجديد – وكالات:

أعربت ملكة جمال الفلبين غازيني غانادوس عن امتنانها لكل من والدها وأمها وكشفت جنسية والدها العربية والتي قالت إن جيناته كانت سبب نجاحها. ونقل موقع “فيل ستار”، عن ملكة جمال الفلبين غازيني غانادوس وصفها لوالديها بإنهما “الملاكان الحرسان لها”.

وكشفت غانادوس جنسية والدها التي قالت إنه فلسطيني، ولم تقابله قط، ووصفته بالعظيم، وشكرته على الجينات التي ساعدتها في الحصول على هذا الإنجاز الكبير والنجاح.

وقالت غانادوس، للصحافة إن جزءًا من طموحها بعد أن تصبح ملكة جمال، السفر لرؤية والدها الذي لم تلتق به قط. قائلة: “لا أعرف إذا كان ما يزال على قيد الحياة”، وتابعت “أريد فقط أن أذهب إلى هناك وأحاول البحث عنه، سمعت الكثير من القصص الجيدة عن فلسطين. لديهم طعام جيد. من يعرف؟ أود أن أضمه”. وبحسب الموقع فقد نشأت غانادوس مع أجدادها، وهذا هو السبب في أنها تدعو لرعاية المسنين.