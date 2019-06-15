ترامب للصينيين: «سيُبرم اتفاق في نهاية المطاف»

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حضور الزعيم الصيني شي جين بينغ قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية الشهر الجاري ”لا يهم“، متوقعا التوصل لاتفاق تجاري مع بكين في مرحلة ما في جميع الأحوال.

وصرح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: ”سوف نرى. سيبرمون اتفاقا في نهاية المطاف“.

كان ترامب قال مرارا إنه سيجتمع مع شي خلال القمة برغم أن الصين لم تؤكد أنهما سيجتمعان. والتقى الزعيمان آخر مرة خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في العام الماضي واتفقا على وقف مؤقت للحرب التجارية بينهما.

وذكر ترامب في المقابلة التلفزيونية أن الصين تتلاعب في العملة لتفادي ضغط الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية.

وتابع ”يدفعون مئات المليارات من الدولارات. فرضنا 25 بالمئة على 250 مليار دولار… يتلاعبون في العملة من أجل سدادها (الرسوم)“.

وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ العام الماضي بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما مع سعي واشنطن لحمل بكين على تغيير سياساتها التجارية.

وأجرى الجانبان مفاوضات لتحقيق تقارب فيما بينهما ولكنها انتهت في أيار دون التوصل لاتفاق. وتتهم واشنطن بكين بالنكوص عن عدة تعهدات قطعتها وتنفي الصين ذلك.

في الشأن ذاته، قالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية جراسيلا ماركيز إن المكسيك ستكون على استعداد للرد بالمثل إذا فرضت الحكومة الأميركية رسوما جمركية على صادرات مكسيكية إلى الولايات المتحدة.

ومتحدثة في الكونجرس، قالت ماركيز إن حكومة المكسيك ستبادر أيضا إلى اتخاذ إجراءات ثنائية ومتعددة الأطراف للدفاع عن مصالحها التجارية إذا استحدثت الولايات المتحدة رسوما جمركية.