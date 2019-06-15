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احمد علي يقود بطولتي كأس العالم للشباب والمتقدمين بالسلة

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك حكمنا الدولي بكرة السلة، احمد علي، في إدارة مباريات ضمن بطولتي كأس العالم للشباب والمتقدمين، وقال الحكم احمد علي انه تلقى دعوة للمشاركة في إدارة مباريات ضمن بطولة كأس العالم لفئة الشباب تحت 19 عاما التي ستقام في اليونان وسيغادر إلى اثينا يوم 25 حزيران الجاري لبدء المشاركة في البطولة التي ستنطلق اواخر هذا الشهر، ويشارك ايضا في تحكيم مباريات ضمن بطولة كأس العالم للمتقدمين التي ستضيفها الصين مطلع شهر أيلول المقبل ويغادر إلى بكين في 28 من شهر آب المقبل.
واوضح انه يامل ان يعزز حضور الحكم العراقي في كرة السلة ضمن المحافل الدولية المقبلة، مشيراً إلى ان ثقته كبيرة بقدراته في المساهمة بقيادة المباريات إلى بر الإمان وكسب ثقـة اللجنة المنظمة للبطولتيـن.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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