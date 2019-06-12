البنك المركزي أول مؤسسة في الدولة تصدر قوائمها الختامية بموعدها المحدد

بغداد – الصباح الجديد

أنجزت شركة التدقيق الدولية أرنست ويونغ((Ernst & Youn تدقيق القوائم المالية الختامية للبنك المركزي العراقي للسنة المالية 2018 في الموعد القانوني المحدد نهاية شهر آذار 2019.

وقالت دائرة المحاسبة في البنك المركزي العراقي في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه إنّ “مجلس إدارة البنك صدَّقَ على تلك القوائم التي صدرت برأي إيجابي (من دون تحفظ)، وهو ما يبيّن مستوى الشفافية التي يعمل في ظلها البنك والجهود المبذولة في عرض النشاطات والعمليات، ومستوى الإفصاح الذي تتحلى به هذه المؤسسة”.

وأضافت إنَّ “الإفصاح في الموعد المحدد وبرأي إيجابي يولّد انطباعات مهمة لدى المؤسسات والبنوك الدولية التي يتعامل معها العراق، وإنَّ ذلك يعمل على تشجيع المستثمرين على التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية في العراق ما دامت الجهة الرقابية القطاعية (البنك المركزي) تتمتع بهذا القدر من الرصانة”.

يذكر أنَّ البنك المركزي من أوائل المؤسسات في العراق الذي ينجز سنوياً متطلبات إعداد وتدقيق القوائم المالية الختامية في مواعيدها المُحدَّدة قانوناً، وهو ما منح البنك مكانة مرموقة بين البنوك المركزية في المنطقة