الموارد المائية: زيادة الخزن المائي بنسبة 438%

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، أمس الثلاثاء، انتهاء موسم الفيضان بزيادة في معدل الخزن المائي بلغت نسبتها 438%.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن «موسم الفيضان انتهى وجرى درء خطر السيول بارتفاع الخزين المائي لغاية الأول من حزيران إلى 57.5 مليار م³ بينما بلغ في العام السابق 10.7 مليار م³ أي بزيادة قدرها 46.8 مليار م³» وبنسبة 438%.

وأضافت أن ذلك جاء بفضل «استنفار الجهد الآلي والهندسي للوزارة والجهات الساندة لها لحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وتفعيل غرفة العمليات المركزية المشتركة وتوزيع مواقع المسؤولية على مدراء عامي الوزارة في المحافظات لغرض المتابعة الميدانية؛ لتسليك الموجات الفيضانية بشكل آمن ومنتظم، وتأمين سلامة منشآت السيطرة والتحكم، واتخاذ جميع الاجراءات الاستباقية والاحترازية لمعالجة الاختناقات والحالات الحرجة والطارئة أولا بأول».

وتابعت أنه «تم التأكيد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول لتعزيز الخزين المائي في السدود والسدات وبحيرات الخزن».

وأعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، في وقت سابق، بلوغ أغلب السدود المائية التابعة لنهر دجلة حد الامتلاء.

وتميز هذا العام في العراق بموسم وفير من الأمطار.

كما اجتاحت موجة سيول وفيضانات قادمة من إيران عدة قرى ونواحي في محافظات عراقية، علاوة على هطول كميات كبيرة من الأمطار.