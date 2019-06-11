ارتفاع أسهم أوروبا بدعم بورصة ألمانيا

الصباح الجديد ـ وكالات:

دفعت مكاسب بورصة فرانكفورت بعد عودة مستثمرين في ألمانيا وسويسرا من عطلة ليوم واحد الأسهم الأوروبية للصعود أمس الثلاثاء مع ترقب مستثمرين للتطورات في واشنطن. وأسهم التفاؤل إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي الامتناع عن فرض رسوم على واردات من المكسيك في دعم المعنويات هذا الأسبوع، ولكن ثمة دلائل على أن الإدارة ستوجه المزيد من التهديدات لتدعم أجندتها في المحادثات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الاثنين إنه لا يزال ممكنا أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على المكسيك إذا لم تحقق تقدما كافيا بشأن تعهداتها بكبح الهجرة غير الشرعية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.43 بالمئة وتألق المؤشر داكس الألماني مسجلا أداء يفوق السوق.