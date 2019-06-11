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يسرا الطائي تشارك بمعرض للفنون في بروكسل

ثقافة
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تشارك الفنانة العراقية» يسرا الطائي» بمعرض اكاديمية الفنون الجميلة الذي سيقام في بروكسل يوم السادس من حزيران المقبل، اذ ستشمل مشاركتها بعض الاعمال من السيراميك.
وقالت الطائي « انها المرة الاولى التي تشـارك فيها بأعمال اكاديمية الفنون في بروكسل، الى جانب طلبة من عدة من جنسيات مختلفة، اضافة الى مشاركة فاعلة من الطلبة البلجيك»، واضافت، أن « مشاركتي في المعرض ستشمل عدة اعمال من فن السيراميك».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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