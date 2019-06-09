55 إصابة خطيرة في العين تلقاها مستشفى ابن الهيثم جراء العاب الاطلاقات البلاستيكية خلال العيد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة صحة الرصافة في بغداد امس الاحد، استقبال 55 حالة اصابة جراء استعمال العاب الاطفال المحرضة على العنف ذات الاطلاقات البلاستيكية (الصجم)، فيما سجلت شعبة الطوارئ استقبال 765 مراجعا خلال ايام عيد الفطر المبارك.

وقال مدير المستشفى الدكتور عمار فؤاد عيسى، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان اغلب تلك الاصابات كانت في منطقة العين وتحديدا لدى الاطفال معظمها اصابات خطيرة ادخل على اثرها المصابون صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج .

واوضح عيسى انه على الرغم من التحذيرات الواسعة والمناشدات المتكررة التي اطلقتها دائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الهيثم للعيون في وقت سابق عبر وسائل الاعلام المختلفة التي بينت من خلالها خطورة هذه الالعاب وما تشكله من تهديد حقيقي على صحة وسلامة اطفالنا الاعزاء كونها تسهم في قتل فرحة العيد باصابات قد تكون بالغة تؤدي الى نتائج وخيمة يصعب معالجتها على الصعيدين الصحي والنفسي ، الا انه وللاسف الشديد جاء العيد مسجلا العديد من الاصابات جراء استعمال هذه الالعاب والتي بلغت (55) اصابة خلال عطلة العيد.



واكد عيسى ضرورة تفعيل الاجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الالعاب الخطيرة وتداولها في الاسواق المحلية لما تتسبب به سنويا ، سيما في ايام الاعياد والمناسبات بالكثير من حالات الاصابة لدى الاطفال والتي قد تؤدي الى فقدان العين والعمى في اغلب الاحيان ، اضافة الى ما تتركه من اثار صحية ونفسية جسيمة على شتى شرائح المجتمع.

ومن الجدير بالذكر ان الامانة العامة لمجلس الوزارء اقرت في وقت سابق منع تداول العاب الاطفال المحرضة على العنف وطالبت بادراجها ضمن توجيهات قيادات عمليات بغداد والمحافظات.



