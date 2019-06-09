«الزوراء « تجهز المؤسسات الصحية بغاز الاوكسجين الطبي عالي النقاوة

«المطاطية» تسوق منتجاتها من إطارات ديوانية الى وزارة الكهرباء

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنت شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن قدرتها واستعدادها لتلبية حاجة القطاعين العام والخاص من شتى الغازات الطبية والصناعية المنتجة في موقع المنصور التابع لها.

واشار مدير عام الشركة المهندس هادي علي طه إلى قيام موقع المنصور التابع للشركة بتجهيز مستشفيات وزارة الصحة بالاوكسجين الطبي السائل وبنقاوة عالية تصل إلى 99,7% لتغطية احتياجات المرضى الراقدين في تلك المستشفيات خلال أيام العطل والمناسبات .

واضاف المدير العام أن الموقع المذكور قام ايضا بتجهيز وزارة الصحة بكميات من سائل النتروجين. مفصحا عن ان موقع المنصور يمتلك إمكانيات وخبرات كبيرة في إنتاج الغازات الطبية والصناعية حيث يعد المجهز الأول في العراق من حيث نقاوة المنتج وان لديه الاستعداد التام لتجهيز جميع المستشفيات والشركات الحكومية والقطاع الخاص بانواع الغازات الطبية والصناعية بالكميات المطلوبة والمواعيد المحددة.

على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تسويق منتجاتها من إطارات ديوانية متعددة الأحجام.

وقال مصدر مخول في الشركة أن مصنع إطارات الديوانية التابع للشركة قام بتسويق اطارات ديوانية بالاحجام ( 1200-20) و (1200-24) لصالح مديرية كهرباء المثنى التابعة لوزارة الكهرباء وبعدد ( 30 ) اطارا ، مؤكدا أن اطارات الديوانية من نوع (CROSS PLY) الشبكي وخاضعة في جميع مراحل انتاجها لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وبمواصفات شركة (pirelli) الايطالية وتصلح للاستعمال في الطرق الوعرة وشتى الظروف الجوية والمناخية وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة ولها طاقة تحملية عالية ومضمونة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البيع.

واكد المصدر ان اطارات ديوانية تتفوق على الاطارات الصينية والاطارات الهندية والاطارات الايرانية وتتنافس مع الاطار التركي والكوري ، مبديا استعداد الشركة للتجهيز الفوري للمواطنين ودوائر الدولة على حد سواء ومن منافذ البيع في الديوانية والنجف الاشرف وباسعار تنافسية.

من جانبها أكملت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقدا اخر من عقودها مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط.

وقال مدير عام الشركة المهندس عبدالرسول محمد عارف أن الشركة جهزت الدفعة الأخيرة من العقد المبرم مع كهرباء الوسط والبالغة 30 محولة توزيع سعة (400/11KVA) وبهذا تكون الشركة قد أتمت التزامها مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط بموجب هذا العقد والمتضمن تجهيزها بـ ( ٥٢٥ ) محولة توزيع متعددة السعات شملت ( ٤٠٠ ) محولة توزيع سعة (400/11KVA) و(١٢٠) محولة توزيع سعة (250/11KVA) مع خمس محولات توزيع سعة (630/11KVA) وضمن المدة المحددة.

الى ذلك اعلن مدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية المهندس علي حسين علوان عن الموقف المالي للشركة خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الإدارة.

وأشار المدير العام إلى أن نسبة كفاءة الأداء خلال شهر أيار الماضي بلغت 110% وان الشركة رابحة ، لافتا إلى أن هذا الإنجاز تحقق وتضافر جهود ادارة ومنتسبي الشركة التي تواصل عطاءها ونجاحها لدعم الصناعة العراقية والاقتصاد الوطني ، مؤكدا في الوقت ذاته عزم الشركة وسعيها الحثيث للوصول إلى مستوى شركة رابحة بشكل تام.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة العامة للصناعات التعدينية من الشركات الصناعية العريقة التي تمتلك هويتين صناعيتين الأولى في مجال الصناعات الاسفلتية والكيمياوية والثانية في مجال الصناعات التعدينية حيث تنتج الشركة أنواع المنتجات الاسفلتية والمضافات الخرسانية إضافة إلى منتجات قير الأكساء المطور والصوف الصخري وشتى الراتنجات الصناعية ومنتجات العزل المائي وكذلك منتجات الأحبار والمركزات اللونية والاصباغ والملح الصناعي والمطبوعات المتنوعة وغيرها الكثير من المنتجات.