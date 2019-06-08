أنغام: حب النادي الأهلي أحد أسباب زواجي

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة المصرية أنغام عن بعض أسرار زواجها وبداية علاقتها مع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وقالت في اخر حواراتها الفنية بإحدى الفضائيات العربية بأنها مؤمنة بدور القدر، وعلى يقين بأن الله وضع أحمد في طريقها كي “يعوضها عن أمور كثيرة”.

وتابعت: “حين كنا نمضي ساعات طويلة في الاستوديوهات، نشأت بيننا علاقة وديّة، ولاحظنا أن هناك أمورا كثيرة تجمعنا، من بينها عشق الموسيقى، وحب فيروز، ومحمد عبد الوهاب. وكذلك جمعنا حب النادي الأهلي”.

وعن مبادرة الإعلان عن الحب، قالت أنغام إن إبراهيم هو الذي باح لها بحبه أولا، وأمهلها 24 ساعة لتفكر، وترد عليه، وهكذا اتخذت أنغام قرارها، وتزوجت به.

وردا على سؤال ما إذا كانت أنغام تعلم بزواج أحمد، قالت إنها كانت تعرف أنه متزوج، لكنها استدركت بأنها كانت تعلم أيضا أنه كان بصدد الانفصال عن زوجته، وأن هذا الانفصال نهائي، لا رجعة فيه.