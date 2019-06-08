  • السبت , 8 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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انتشار جنوني لزواج الأطفال في العالم

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الصباح الجديد – وكالات:
قالت منظمة اليونيسف، إن هناك ما يقدر بنحو 115 مليون فتى ورجل في جميع أنحاء العالم قد تزوجوا فيما كانوا أطفالا، 23 مليونا منهم قبل سن الـ 15، وفقا لأول تحليل على الإطلاق بشأن رعاية الأطفال أطلقته الجمعة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
واستنادا إلى بيانات من 82 دولة، كشفت الدراســـــة المتعمقة أن العــــــــدد الإجمــالي المـــــقدر لحـالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليونا. وفقا لما ورد على موقع الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق قالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور “الزواج يسرق الطفولة ويضطر العروسان الطفلان إلى تحمل مسؤوليات قد لا يكون الكبار مستعدين لها”.
وكشفت الدراسة أن زواج الذكور من الأطفال ينتشر في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ. ووفقا للبيانات، فإن 28 في المائة من الذكور في جمهورية أفريقيا الوسطى تزوجوا عندما كانوا أطفالا، لتحتل المرتبة الأولى في زواج الأطفال الذكور. وبنسبة 19 في المائة، احتلت نيكاراغوا المرتبة الثانية ومدغشقر المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المائة.
وفي هذا السياق ذكرت فور أنه “بينما نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، علينا أن نتذكر أن تزويج الفتيان والفتيات فيما ما يزالون أطفالا يتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية”. وأكدت أنه “من خلال إجراء مزيد من البحوث والاستثمار والتمكين، يمكننا إنهاء هذا الانتهاك”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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