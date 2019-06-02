ساهمنا في انقاذ 425 الف دونم من الحرائق استهدفت المحاصيل الزراعية

الدفاع المدني:

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان، ان حرائق المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات، استهدفت 450 الف دونم في 210 حوادث منذ الثامن من آيار الماضي.

وقال اللواء سلمان في مؤتمر صحفي امس الاحد بشأن حرائق المحاصيل الزراعية في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى “سجلنا 15 حادثاً عمدياً جنائياً من مجموع 210 حوادث حتى مساء أمس الاول وتوفرت الأدلة بذلك وأسفرت عن مصرع فلاحين”.

وبين ان “الحرائق استهدفت 450 الف دونم في عموم العراق والاجراءات الاستباقية للدفاع المدني ساهمت بانقاذ اكثر 425 الف دونم”.

وأشار اللواء سلمان الى “تسجيل أضرار بأكثر من 17 الف دونم وهو لا يشكل أقل من نصف واحد بالمئة قياساً بالمساحات المزروعة ولا زلنا في مواقعنا وسيكون هذا الموسم ناجحا رغم ما اكتنفه من تداعيات ومخاطر…



ولا زلنا بنصف الموسم ولن نسمح بوأد حلم العراقيين بان يكون يحقق هذا الموسم الإكتفاء الذاتي من المحاصيل”.

وأكد ان “أسباب الحريق متعددة بين الاهمال كاعقاب سكائر واعطاب أسلاك واخرى جنائية” لافا الى ان “الحوادث العمدية بعضها بسبب نزاعات ملكية وحصلت في كركوك وهي مسيطر عليها ونحن في حالة تأهب واستنفار في عموم المحافظات”.

وأوضح مدير الدفاع المدني ان “محافظة صلاح الدين كانت الاكثر تسجيلا للحوادث بـ 180 حادث وكركوك 39 ونينوى 31 حادث وديالى 23 حادثاً”.

واشار الى ان “الفعل العمد يمتد الى ان بعض الفلاحين وباخفاقات في محاصيلهم قد يكون أقل من انتاج المعايير المعروفة او قلة وسوء الانتاج ولا تستلمه منهم وزارة التجارة فيقومون بحرق هذه المحاصيل بحوادث مفتعلة للحصول على تعويضات مالية”.

وتابع ان “الحرائق لا تحتاج الى تقنيات كأجهزة تحكم عن بعد بل عود ثقاب او سيكارة كفيلان باشعال الحرائق” مؤكدا ان “الحادث العمدي الأكثر ضرراً من اي حرائق أخرى ومن ينوي العمد لا يحتاج الى تقنيات كما قلنا”. وتوقع مدير الدفاع المدني دفع الحكومة تعويضات للفلاحين المتضررين.



