الموسم الجديد لتدريبات المراكز الوطنية سيشهد خطوات تطويرية

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

عقد مدير قسم الموهبة الرياضية بدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات فالح عودة، الخميس، اجتماعاً تنظيمياً بمديري ادارة المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية بالألعاب كافة في بغداد ، بحضور ممثل مكتب وزير الشباب والرياضة الدكتور بلال علي ، وركز الاجتماع على الموسم التدريبي الجديد في المراكز الوطنية والذي بدأ أول أمس، من حيث آلية العمل ومسؤوليات مدير الادارة وصلاحيات عمله التنظيمية والادارية واستلام وتوزيع التجهيزات الرياضية ومواد الدعم اللوجستي للاعبين وعلى وفق خصوصية كل لعبة ، وجرى التشديد على عدد من النقاط المتعلقة الالتزام بالمنهاج التدريبي السنوي الجديد المقر من قبل اللجنة الاستشارية العليا في المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية.

ممثل مكتب وزير الشباب والرياضة طرح من جانبه عددا من المحاور التي ستشكل ملامح خاصة بالمرحلة القادمة من عمل مراكز الموهبة في بغداد والمحافظات استناداً الى قاعدة بيانات تفصيلية خاصة باللاعبين والمدربين يجري وضعها بتعاون الشعب المعنية ومنها بغداد والمتابعة والأنشطة، وكذلك تشكيل لجنة مختصة بإجراء الاختبارات المهارية والبدنية على وفق جدول دوري ثابت .

د. بلال علي اعلن عن عدد من الاجراءات المستقبلية التي سيجري العمل بها في المراكز ومنها استحداث وحدة بحثية تعنى بمنح الموافقات الرسمية ومتابعة الرسائل و الأطاريح العلمية لطلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه المختصة بلاعبي وعمل مراكز الموهبة ، فضلاً عن وجود تعاون مرتقب مع مديرية النشاط الرياضي بوزارة التربية لتأمين وجود كشافين بصورة دورية في المراكز، كما سيتم تفعيل وتوسيع نطاق العمل المشترك مع الاتحادات المعنية بالألعاب المختلفة لضمان تصدير مخرجات المراكز من اللاعبين الموهوبين الى الاندية والمنتخبات .

الاجتماع تضمن ايضا مناقشة تضمين ( استمارة رضا الزبون) كواحدة من متطلبات ادارة الجودة ، وذلك من قبل مسؤول شعبتها في الدائرة حسين وحيد الذي شرح للمجتمعين اهمية هذه الاستمارة والبيانات والنسب التي تفرزها في تطوير وتحسين بيئة العمل في المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية.