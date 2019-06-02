شهادة الدكتوراه بامتياز للمدرب عمر سعيد

بغداد – الصباح الجديد:

حصل مدرب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالكرة الطائرة في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات وزارة الشباب والرياضة،عمر سعيد، على شهادة الدكتوراه بامتياز من جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في المناقشة العلنية لاطروحته الموسومة (تاريخ نشوء وتطور لعبة الكرة الطائرة في العراق لغاية 2018)، وأقيمت في الساعة 9 من صباح يوم الثلاثاء 28 أيار 2019 في قاعة الدكتور محمد رضا في جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة،وتالفت لجنة المناقشة من الدكتور علي يوسف رئيسا وعضوية الدكتور محمد كاظم والدكتور محمد صالح فليح والدكتور حيدر عبد الرضا من جامعة بابل والدكتورة بسمة نعيم من جامعة ديالى والدكتور حسين سبهان مشرفا ).