النفط العراقية: 7.38 مليار دولار إيرادات نقطية لصادرات أيار

بغداد – الصباح الجديد :

كشفت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر آيار الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت أكثر من 110.736 مليون برميلا.

وأضافت الوزارة، أن الإيرادات بلغت 7.384 مليار دولار من تلك الصادرات.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 106.675 مليون برميلا.

وأضاف عاصم جهاد، أن صادرات حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت 3.166 مليون برميل، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 894.528 ألف برميلا.

وأشار جهاد، إلى أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3.572 مليون برميلا، مبينا أن المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة بلغ 3.441 مليون برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 102 ألف برميلا، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 29 ألف برميل.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 66.683 دولارا.