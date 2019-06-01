تشيلسي يدمر آرسنال ويعانق لقب يوروبا ليج

إنجاز إيطالي مميز لساري في الدوري الأوروبي

باكو ـ وكالات:

أحرز تشيلسي لقب الدوري الأوروبي، بفوزه الساحق على مواطنه وجاره اللندني آرسنال 4-1، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو.

وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو (49) وبيدرو رودريجيز (60) وإيدين هازارد (65 من ركلة جزاء و72)، فيما أحرز أليكس أيوبي هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 69.. وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تدور شائعات حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الموسم المقبل، فيما فشل مدرب آرسنال أوناي إيمري في إحراز اللقب للمرة الرابعة، بعدما سبق له أن رفع الكأس 3 مرات مع إشبيلية.

ووفقًا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن آرسنال خسر في آخر 4 نهائيات خاضها في البطولات الأوروبية، حيث أنه سقط عام 1995 في نهائي كأس الكؤوس، وعام 2000 في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، وعام 2006 في نهائي دوري الأبطال، و2019 في نهائي الدوري الأوروبي.

وأشارت الشبكة إلى أنه مر 25 عامًا على اللقب الأول والوحيد لآرسنال على مستوى البطولات الأوروبية (كأس الكؤوس 1994)..وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو (الدقيقة 49) وبيدرو رودريجيز (الدقيقة 60) وإيدين هازارد (الدقيقة 65 من ركلة جزاء والدقيقة 72)، فيما أحرز أليكس أيوبي هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 69.

وكان هذا اللقب هو الأول في المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري التدريبية، علمًا بأنه أشرف على 7 فرق إيطالية قبل قيادة تشيلسي، هي فيرونا وبيروجيا وجروسيتو وأليساندريا وسورينتو وإمبولي ونابولي.

ووفقًا لما ذكره موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بات ساري أول مدرب إيطالي يفوز بلقب المسابقة، منذ أن ظفر مواطنه ألبرتو ماليساني به مع فريق بارما في نسخة العام 1999.

إلى ذلك، استفاد أولمبيك ليون كثيرا من تتويج تشيلسي الإنجليزي بلقب اليوروباليج بالفوز على جاره اللندني آرسنال بنتيجة 4-1،وأوضحت مجلة «فرانس فوتبول» أن ليون ضمن بتتويج البلوز تأهله مباشرة إلى مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت أن ليون، ثالث الدوري الفرنسي في الموسم المنتهي، لن يخوض الدور التمهيدي للتشامبيونزليج، لأن تشيلسي تأهل بالفعل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله أيضا المركز الثالث في «البريمييرليج».

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن ليون استفاد أيضا من نفس الأمر العام الماضي بعد تتويج أتلتيكو مدريد بلقب اليوروباليج، لتأهله مباشرة لدوري الأبطال من خلال الدوري الإسباني.

وذكرت أن تتويج تشيلسي سيصب في مصلحة أولمبيك ليون، وسيمنح الفرصة لرئيس النادي جان ميشيل أولاس، والبرازيلي جونينيو المدير الرياضي الجديد للنادي للاستعداد بشكل أفضل للموسم المقبل والتحرك بتأني شديد في سوق الانتقالات الصيفية.. وسيخوض ليون الموسم الجديد بمدير فني جديد بعد تعيين البرازيلي سيلفينيو بعقد لمدة عامين ينتهي في صيف 2021.