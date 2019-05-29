عبد المهدي يبحث اليوم توحيد الجهود مع امير قطر لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران

بغداد – الصباح الجديد:

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من المقرر أن يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الدوحة، اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل عبد المهدي في الديوان الأميري.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب الوكالة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات يجريها عبد المهدي في دول المنطقة لبحث العلاقات وسبل تطوير التعاون بمختلف المجالات فضلا عن مناقشة تداعيات التوتر والصراع في المنطقة

واشا مصدر الى، ان ” الزيارة ستشهد فضلا عن مباحثات التعاون بين بغداد والدوحة في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي والسياسي، بحث الازمة بين واشنطن وطهران وسبل توحيد الجهود لتخفيف التوتر بين الطرفين، فضلا عن تطورات الوضع الاقليمي والدولي.