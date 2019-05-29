النزاهة تعتزم استرداد أمين بغداد المُدان نعيم عبعوب الموقوف في سوريا

بغداد – الصباح الجديد:

أكَّدت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، الأربعاء، أنها تعمل وبشكلٍ حثيثٍ، على استرداد المُدان الهارب (نعيم عبعوب مساعد) أمين بغداد السابق، مُبيِّنة أنَّها بصدد تسليم ملفِّ استرداده إلى السلطات السوريَّة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنها “تعمل على إكمال ملفِّ استرداد المُدان وتسليمه إلى السفارة العراقيَّة في دمشق؛ بغية تقديمه إلى السلطات المُختصة”، مشيرة إلى “تحرُّكها فور تلقِّيها معلوماتٍ تُـفيدُ بتوقيف المُدان على أراضي الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة؛ تنفيذاً لإذاعة البحث الصادرة بحقِّهِ التي سبق تنظيمها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الادِّعاء العامِّ ومديريَّة الشرطة العربيَّة الدوليَّة”.

وأضافت أن “المُدان الهارب (نعيم عبعوب مساعد) الذي كان يشغل منصب أمين بغداد السابق مُدانٌ بقضيَّة فسادٍ تتعلَّق بإضراره العمديِّ بالأموال العامَّة في مشروع تطوير قناة الجيش، ومحكومٌ عليه بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل”.

ونوهت الهيئة بـ”الدور الإيجابيِّ والسريع للجهات العراقيَّة المعنيَّة بموضوع استرداد المُدانين الهاربين خارج العراق بقضايا فسادٍ؛ لتنفيذ القرارات الصادرة بحقِّهم من القضاء العراقيِّ”، مشيرة إلى أنها “تتطلع إلى المزيد من العطاء لمكافحة آفة الفساد التي تتطلَّب تضافر الجهود؛ لتحقيق هذه الغاية”.