جمال جاسم أمين

يوم أدسّ أصابعي..

في غابات شعرك الشاسع ..

سأعلن حريقا صامتا

و ربما..

لأوّل مرّة في حياتك

ستبتلّين من شدّة اللهب!

فمك جميل

لكنه مغلق

ولكي يتفجر بوحا

.. يحتاج الى قبلة ( ناسفة)!

المهم أنني أنتزعك

حتى لو كنت ثمرة سامة

من شجرة المستحيل

أحدثك عن الأنفاس

و لا أقصد الهواء

الأنفاس كلمات

بينما الهواء صمت متاح للجميع

لك ملامح لبوة

على أني لست أسدا!

لا حنجرتي تقوى على الزئير

ولا أنيابي تفتك

ها أنا مشغول

بصفرة الشحوب على سحنة الجدوى

لا عليك من الأسماء

أن نتشابه في الحزن..

يعني أننا نتفق في الكثير

أصبّ جنوني عليك

لتقولي : هذا الرجل أحبني بجنون

في بئرك ماء كثير..

لكنّ الدلاء كسولة!

أنت ..

مثل(البصرة)

على أجفانك نعاس لا يهدأ بالنوم!

الطريق اليك واحد

و أنا في كلّ مرّة أضيع!

تعالي هناك..

نشتعل حيث لا وجود لرجال الإطفاء

و نموت بعيدا عن المقبرة

تعالي..

نلتمّ ..

مفزوعين من شدّة الهدوء!