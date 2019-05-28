“التعدينية” تباشر إنتاج السليكون المستعمل في صناعة الالكترونيات

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، مباشرتها إنتاج معدن السليكون بنقاوة عالية بنسبة 98-99 % بجهود وخبرات عراقية خالصة.

وقال مديرعام الشركة علي حسين علوان في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “معمل السليكون في مصنع التعدين التابع للشركة باشر بانتاج مادة السليكون بنقاوة عالية بنسبة (98-99)% بجهود استثنائية وكبيرة من ادارة ومنتسبي المصنع وباسناد من عدد من الاقسام في الشركة “.

واضاف ان ” معمل انتاج السليكون يعد الاول في العراق الذي يعمل على استغلال الرمال العراقية العالية السيليكا في انتاج السليكون الذي يعتبر مؤشر الحضارة الحديثة لدخوله في انتاج الالكترونيات والطاقة النظيفة ، عادا هذا الانجاز نقلة صناعية واجتماعية في البلد كونه يمثل علامة مميزة في الاستغلال الامثل للثروات الطبيعية في العراق لغرض الاستفادة من الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة كهربائية نظيفة للدخول في عصر مابعد النفط وتقليل اطلاقات الغازات الضارة للبيئة”.

ولفت علوان الى ان “لمعدن السليكون العديد من الاستخدامات المهمة من بينها استخدامه في انتاج خلايا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وفي انتاج زيوت السليكون وانتاج سبائك الحديد والالمنيوم وفي مختلف الصناعات الالكترونية وغيرها من الصناعات”.