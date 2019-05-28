منة شلبي: والدتي ومحمود عبد العزيز ضيفا الشرف بحياتي

الصباح الجديد – وكالات:

أكدت الفنانة منة شلبي، أن حياة أي شخص يمكن أن تتحول لعمل درامي، لأن رحلة الإنسان في الحياة من بدايتها حتى النهاية، فيلم طويل.

وأضافت منة، خلال حوار لها مع برنامج “دراما شخصية”، أن حياتها إذا تحولت إلى مسلسل، يكون تصنيفه “تشويق”، “لأن الحياة تفاجئنا ولا نكون على علم بماذا سيحدث غدا حتى إذا كان لدينا خطط”.

وتابعت، خلال حلقة البرنامج الذي يحاور الضيوف باعتبار حياتهم، دراما خاصة بهم، فيسألهم عن أدوار البطولة، وتطورات شخصياتهم، فقالت إنها تحب أن تلعب دور ضيف الشرف في حياة الناس، بشرط أن يكون الدور مؤثرا، لافتة إلى أن أبطال حياتها الذين تتمنى استمرارهم للنهاية، والدتها وأصدقاؤها المقربون.

وأكدت منة أن هناك ضيفي شرف أثروا في حياتها بنحو كبير، أحدهما المخرج الراحل رضوان الكاشف الذي اكتشفها في فيلم “الساحر”، والآخر، الفنان محمود عبد العزيز الذي لعب دور الأب الروحين، وقدمها للسينما، وقالت ان هناك أعمالا كان لها تأثير كبير على حياتها مثل “الساحر”، و”إنت عمري”، و”عن العشق والهوى”، و”بنات وسط البلد”، و”نوارة”، و”تراب الماس”، و”حارة اليهود”، و”واحة الغروب”.

ونوهت منة أنها لا ترغب بحذف أي مشهد من حياتها في المونتاج، “لأني تعلمت من كل الاحداث اللي عديت بيها”، مضيفة أنها تنافس نفسها دائما وتريد التطور للأحسن.