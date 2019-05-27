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محافظ بغداد يعلن إكمال قوائم صرف أجور نقل المحاضرين لمديريات التربية

شؤون عراقية
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بغداد _ الصباح الجديد:
أعلن محافظ بغداد المهندس فلاح حسن الجزائري إكمال قوائم أسماء صرف أجور نقل المحاضرين المجانيين لمديريات تربية محافظة بغداد.
واكد الجزائري في بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي «ارسال القوائم الى دائرة الموازنة التابعة لوزارة المالية لاتخاذ مايلزم بصدد صرف أجور النقل للمحاضرين المجانيين للمدارس التابعة لمديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة, والرصافة الاولى والثانية والثالثة», مشيرا الى ان «المديريات المذكورة تتحمل صحة ودقة البيانات المرسلة».
من جهة اخرى بحث محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري, مع رئيس منتدى المخترعين العراقيين زيدون الساعدي إقامة مؤتمر المخترعين لطرح الابتكارات والاختراعات الوطنية العراقية.
وناقش الجزائري خلال اللقاء, الآليات المناسبة والكفيلة لإشراك الكفاءات الوطنية وتوظيف خبراتهم في عمل حكومة بغداد المحلية والاستفادة من تجاربهم العملية في مجال التربية والصحة.
واكد محافظ بغداد «مساعي الحكومة المحلية بان تكون العاصمة في حلة جديدة بالمرحلة المقبلة، من خلال الاستفادة من تجارب المبدعين والمخترعين العراقيين، واستقطاب العلماء واحتضان الكفاءات العلمية».

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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