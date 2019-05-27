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علاء عباس ينفي علاقته ببهروز

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مهاجم نادي الزوراء والمنتخب الوطني علاء عباس، أن الوسيط الايراني بهروز دزهبود، ليس وكيله ولا ترتبطه اي علاقة به.
وكان بهروز قد صرح بانه يملك عروضاً من اوروبا والخليج للاعب علاء عباس ولن يكشف عنها الا بعد انتهاء الموسم.وقال عباس إن “الوسيط الايراني بهروز دزهبود، ليس وكيل اعمالي ولا تربطني به اي علاقة”.
واوضح بالقول، “عقدي مع النوارس يمتد لسنتين، وفي حال اراد اي فريق التعاقد معي، فعليه التفاوض بشكل مباشر مع ادارة الزوراء حصراً”.عباس سجل في دوري أبطال آسيا 6 اهداف في 6 مباريات، فيما سجل 12 هدفاً بعد مرور 29 جولة من الدوري الممتاز.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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