مديرية شباب الصدر تختتم بطولة كأس المحافظ للفرق التطوعية

بغداد ـ كريمة الركابي

برعاية وحضور محافظ بغداد السيد فلاح الجزائري وتحت شعار (خدمة بغداد شرف لنا) اختتمت عصر أول أمس بطولة كاس محافظ بغداد للفرق التطوعية لخماسي القدم التي نظمتها مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر شعبة العمل التطوعي وكان الهدف منها هو جمع الفرق التطوعية تحت خيمه الرياضة للتعارف والتالف فيما بينهم وتنظيم عملهم وفق سياق اداري منظم من قبل المديرية لتقديم خدمة لبغداد الحبيبية خلال الايام المقبلة بعد ان شاركو في هذه البطولة بواقع 10 فرق تطوعية وضمن نظام التسقيط الفردي .. وقد اشاد السيد المحافظ بالمبادرات والانشطة التي تنظمها مديرية شباب الصدر والتي تمتاز بالافكار المنوعة والمتجددة لاسيما تنظيم مثل هكذا بطولات.

وقد استهلت البطولة بعزف النشيد الوطني وقراءة الفاتحة ترحما على ارواح شهداؤنا الابرار ثم خاض الفريقين المتنافسين انيس النفوس وشباب الفرات المباراة التي انتهت بفوز فريق انيس النفوس واحراز اللقب بنتيجه 3-1..

كما حضر المباراة رئيس لجنة الشباب والرياضة في المجلس البلدي علي الفريجي ومعاون مدير قسم البحوث والدراسات في وزارة الشباب والرياضة كريم فلحي ومدراء المنتديات وجمهور غفير.

وقد اختتمت البطولة بتوزيع الكؤوس والمداليات على الفرق الفائزة من قبل مدير شباب ورياضة مدينة الصدر السيد حسام الجزائري والسادة الضيوف.

إعلام شباب الصدر