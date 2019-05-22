ماي تناشد حزب العمال البريطاني دعم اتفاقها للخروج من الاوربي

الصباح الجديد ـ وكالات:

طلبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من جيريمي كوربين زعيم حزب العمال دعم اتفاقها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن عرضت محسنات من بينها فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثان.

وكتبت ماي رسالة لكوربين امس الأول، عن مشروع قانون اتفاق الانسحاب الذي يحقـق شروط خروج بريطانيا وقالـت «أظهرت اليوم أنني مستعـدة للتنازل لأحقق للشعب البريطاني الخروج من الاتحـاد الأوروبي».

وقالت «مشروع قانون اتفاق الانسحاب هو آخر فرصة للقيام بذلك…

أطلب منك التنازل أيضا كي نحقق ما تعهد به الحزبان في بياناتهما ولإعادة الثقة في سياستنا».

وقال كوربين امس الاول الثلاثـاء إن حزبه لا يمكنه التصويـت لصالح مشروع قانـون اتفـاق الانسحاب واصفا عرض مـاي «بإعادة صياغـة لموقـف الحكومة» في محادثاتها مـع المعارضة التي انهارت الأسبـوع الماضي.

وقال حزب العمال إنه ينبـغي على ماي ألا تطرح اتفاق الخـروج من الاتحـاد الأوروبـي للتصويـت للمرة الرابعة في البرلمـان بعـد أن وجه نواب انتقادات لعرضها الجديد.

وقال كير ستارمر المتحدث باسم الحزب لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) «أعتقد أنه من المعقول أن تقول رئيسـة الوزراء: لـن أطـرح هذه الحزمـة للتصويـت عليهـا».

من ناحية أخرى بدأ بعض النواب في حزب المحافظين الـذي ترأسه مـاي مسعى جديدا لخلعها حتى لا تسنح لهـا فرصة طرح خطة التسويـة التي وضعتها للخروج مـن الاتحاد الأوروبـي للتصويـت فـي البرلمـان.