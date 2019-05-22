“العاصوف” يشعل الشبكات الاجتماعية

الصباح الجديد – وكالات:

عرضت الحلقة 15 من الجزء الثاني من المسلسل السعودي “العاصوف”، تفاصيل قصة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاما، ما أثار ضجة على الشبكات الاجتماعية.

وعقب أربعة عقود من وقوع هذه الحادثة الشهيرة، عرضت الحلقة مشاهد مثيرة بشأن اقتحام مسلحين للحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي ومناصريه، ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالانتقادات والآراء المتباينة بين الإيجابي والسلبي.

وكشفت الحلقة المراحل الأولى من الحادثة فقط، عندما بدأت جماعة جهيمان العتيبي، الذي قاد المجموعة يومها، بتوزيع الأسلحة، بينما تستعد الجهات الأمنية للسيطرة على الوضع المتفاقم.

وأشاد عدد من المتابعين بأداء الممثلين وطريقتهم بنقل الأحداث بنحو مقنع، فيما قام كثيرون بنشر تفاصيل عملية الاقتحام من مصادر تاريخية فضلا عن نشر فيديوهات وصور توثق بعض جوانب الحادثة.

في المقابل، عارضت مجموعة أخرى من المتابعين تصوير حصار الكعبة واقتحام الحرم المكي، ودعت إلى مقاطعة المسلسل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مسلسل القصبي انتقادات عبر الشبكات الاجتماعية، اذ اثار الجزء الأول من “العاصوف” جدلا كبيرا منذ عرض الحلقة الأولى منه، بسبب رفض البعض لعرض التفاصيل التي يحتويها المسلسل والتي رأى أصحاب التيار المحافظ في السعودية أنها تحاول تشويه صورة المجتمع السعودي، فيما أيد آخرون ما يقدمه المسلسل وعدوه “علامة فارقة فـي تاريـخ الفـن السعـودي”، لأن مـا يقدمـه “واقـع حـال”.