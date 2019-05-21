عباس حمدان خلف.. بين الحب والحنين والشقاء والأنين

صدر للكاتب عباس حمدان خلف، كتابه الموسوم (حب وحنين -1949-شقاء وأنين)، عن دار نون للطباعة والنشر، في المجموعة الثقافية، نينوى. ويقع الكتاب في (٢٢٠) صفحة من الحجم المتوسط، حيث الغلاف من تصميم محمد العمري، ومسجل في دار الكتب والوثائق في بغداد، برقم إيداع (٨٦) لسنة ٢٠١٩.

ويأتي الكتاب، في مجموعة كشكولات، تتضمن خواطر، وسرديات حكائية، هي أقرب ما تكون إلى القصة القصيرة، لتشكل بإجمالها، مجموعة قصص قصيرة في أدب التراجيديا.

ويلاحظ أن تجلياته السردية، تجسد منهج الواقعية الصرفة في القص، بتسجيلها واقع الحال الذي عاشه، منذ طفولته مروراً، بكل مراحل دراسته ، وخدمته العسكرية، وحياته الوظيفية، وما تلاها من أحداث مأساوية مر بها ، ضمن الحال العام الذي مر به البلد، مستخدما في سرده، ما يمكن وصفه بتقنية العودة بالذاكرة إلى الوراء ، بما يملكه من مخيلة متوقدة، وحس شفاف، وقدرة سرد وصفية متمكنة ، وهو يتسكع في دهاليز الذاكرة بحسه الوجداني المرهف.