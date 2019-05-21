قصي عطية*

_ 1 _

فراشةٌ تُؤمئ للضّوء

بسبّابتها الطّويلة

تغمزُ بجناحَيها

وتحومُ في ذاكرةِ اللّهبْ.

_ 2 _

أعرجُ وحيداً،

مُمتطياً شوقي

مُستسلِماً للظّنّ الأليم

المُتّجهِ نحو الموج

المُقيمِ في شرنقةِ الغياب.

_ 3 _

الفجرُ يمرّ بسيفِه حزيناً

مُودِّعاً مَقهاهُ.

أقفُ وحيداً..

أسألُ الظلّ والضّوء،

وأحكُّ الجرحَ النّاتئَ في

جبينِ اللّيل والنّهار.

_ 4 _

خطواتٌ تتعثّر بالضّوء

على التّراب المَجبول بماء الورد

لكنّها لا تُخطئُ الشّطآنَ

المُحاذية للا نهاية.

_ 5 _

البرعمُ يبتكرُ أبجديتَهُ دائماً

يتّسعُ للفضاءِ المُمتدّ

يُقبّلُ الضّوءَ ..

ويرسمُ خريطةَ الوردِ

في الجذورِ الخفيّة.

_ 6

تُصغي العصافيرُ إلى الفجر

المُنبسِطِ

قد يجيءُ وقتٌ

تبكي فيه الطّيورُ

بلا دموع.

7 _

أدلجْتُ قلمي

ورجمْتُ ظنّاً آثماً

استباحَ ورقتي البيضاءَ…

مزّق ستارَ الغسقِ،

ومضى

يفتحُ البابَ المُوارِبَ

تاركاً توقيعَه

على ياقةِ اللّيلِ البهيم.