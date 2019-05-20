الزراعة النيابية: على الحكومة القيام بواجباتها لمنع استهداف اقتصاد البلاد

على اثر الحرائق في حقول الحنطة..

بغداد ـ الصباح الجديد:

رأى رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري امس الاثنين، أن العراق يتعرض إلى “مؤامرة خارجية لتدمير اقتصاده”، مشيراً إلى أن هناك جهات خارجية وداخلية لا تريد للبلد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية والزراعية.

وقال الشمري في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “ما تعرض ويتعرض له البلد مؤامرة خارجية داخلية لتدمير اقتصاده الذي بدأ بالتعافي شيئاً فشيئاً، وجعل شعبه مستهلكاً فقط”، مضيفاً أن “هناك جهات خارجية وأخرى داخلية لا تريد للبلد الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمنتجات إن كانت حيوانية أو زراعية”.

وأشار إلى أن “الفترة السابقة شهدت استهدافاً مقصوداً للثروة الحيوانية والسمكية بعد أن أعلن العراق وصوله إلى حالة الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الحيوانية والأسماك خصوصاً”، مبيناً أن “ذلك الاستهداف نتج عنه خسائر بالملايين إضافة لما أصاب هذه الثروة من تدمير”.



وتابع، أن “المتآمرين في الخارج والداخل لم يكتفوا بذلك بل قاموا أيضاً وبعد قرب وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير بحرق المزارع والحقول لتضاف خسائر جديدة أخرى للاقتصاد وللمزارع والفلاح وتدمير الآف وأكثر من الدونمات الزراعية”.

ودعا رئيس لجنة الزراعة النيابية الحكومة إلى “القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبها والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمنع هذه المؤمرات من الاستمرار باستهداف الاقتصاد العراقي ورزق شعبه”.



