  • الجمعة , 3 مايو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

عودة 104 لاجئ عراقي من تركيا

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بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأربعاء، عن عودة 104 لاجئ عراقي من تركيا إلى مناطق سكناهم في المحافظات المحررة من سيطرة “داعش”.

وقالت مديرة ممثلية الوزارة في إقليم كردستان عالية حسين البزاز في بيان تلقت “الاخبارية”، نسخة منه، إن “الوزارة نقلت 104 لاجئ عراقي من مخيم اكدة في الجمهورية التركية برا عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك وبالتعاون مع وزارة النقل لإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد”.

وأضافت البزاز، أن “الوزارة مستمرة فى تنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية) للنازحين العراقيين المتواجدين فى دول الجوار”، مشيرةً إلى أن “الوزارة وزعت وجبات غذائية سريعة وماء على العائدين بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب توزيع السلات الغذائية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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