العراق يتصدر قائمة مستوردي البضائع الإيرانية غير النفطية في أكتوبر

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم، روح الله لطيفي، أن العراق احتل المرتبة الأولى بين مستوردي البضائع الإيرانية غير النفطية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متجاوزا الصين التي كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الإيرانية في الأشهر السابقة.

وأوضح لطيفي، أن إيران صدرت أكثر من 18.359 مليون طن من البضائع، بقيمة 6.771 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 58.6% في الوزن و62.6% في القيمة مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف، أن صادرات البضائع إلى العراق بلغت قيمتها 2.780 مليار دولار، مما جعله الوجهة الأولى للبضائع الإيرانية، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 1.434 مليار دولار، تلتها تركيا بـ925 مليون دولار، والإمارات بـ783 مليون دولار، وأفغانستان بـ249 مليون دولار.