مراكز للتنسيق المشترك مع الاقليم لملاحقة فلول داعش

المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة:

بغداد – الصباح الجديد

كشفَ المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن تعاون عسكري مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتبادل المعلومات الاستخبارية وملاحقة خلايا عصابات داعش الارهابية وشغل الفراغ العسكري في بعض المدن والمحافظات العراقية .

وقال رسول في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “هناك اجتماعات وتفاهمات أمنية مشتركة بين قيادة العمليات المشتركة وقوات حرس حدود إقليم كردستان، تركزت على بحث التعاون والتنسيق في ما يتعلق بالقيام بعمليات عسكرية مشتركة في بعض المناطق التي تؤشر فيها معلومات استخبارية عن وجود خلايا لفلول عصابات داعش الارهابية, فضلاً عن تبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة الارهاب والتهديدات الامنية المختلفة لا سيما ما يتعلق بضبط الحدود مع بعض الدول لمنع تسلل العناصر الارهابية”.

وأضاف أنّ “الاتفاقات تمخضت عن إنشاء مراكز تنسيق مشترك بين قيادة العمليات المشتركة والاجهزة الامنية في اقليم كردستان, تضم عدداً من الضباط من ممثلي الجيش العراقي وحكومة الاقليم للتنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية ومتابعة خلايا عصابات داعش الارهابية, إضافة الى ملء الفراغات الامنية في بعض المدن”.

ولفت رسول الى، أن ” المناطق التي يتم فيها التعاون المشترك تبدأ من ديالى وخانقين ومناطق كركوك والمناطق الأخرى التي أشِّر فيها نشاط لعصابات داعش الارهابية”.

وأكد ان “عصابات داعش تهدد جميع المناطق بما فيها مناطق اقليم كردستان” مردفاً ان “الحكومة العراقية تركز على قضية ضبط الحدود وخاصة مع الجارة سوريا، وهناك خطة من قبل قيادة العمليات المشتركة ووزارتي الداخلية والدفاع للاستمرار بتدعيم الملف الحدودي، وتزويدها بتكنولوجيا المعلومات والتقنية الحديثة”.

وتابع ان “العمليات العسكرية التي تنفذ من قبل مختلف القطاعات مستمرة لا سيما ضمن حدود قيادة عمليات الانبار والجزيرة وغرب نينوى بهدف منع تسلل الارهابيين باتجاه الاراضي العراقية، إضافة الى الاستمرار بتعقب وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية والقضاء عليها”.