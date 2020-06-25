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اللجنة المالية النيابية: لا صحة لصرف الرواتب كل 45 يوما

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    20 مليار دولار ثقل موازنة 2021

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، أن ثقل موازنة 2021 والتي تليها حوالي 20 مليار دينار، نافية ما يشاع عن توزيع الرواتب كل 45 يوما.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن “اللجنة ترفض الاقتراض لتأمين الرواتب فقط، إذ أنه أمر تشغيلي يعني أن ثقل موازنة العام المقبل 2021 والموازنة التي تليها بحوالى 20 مليار دولار بدون اي مردود مالي”.

وأضاف كوجر، أن “هناك معادلة بين القروض والاصلاح اي كلما ازدادت القروض ابتعدت الحكومة عن الاصلاح الحقيقي اي بمعنى اذا لم تجد الحكومة اموالا فسوف تضطر الى الاصلاحات ولكن اذ كان المال موجودا لن تجري اي اصلاحات”.

ولفت الى ان اللجنة “سمحت للحكومة بالاقتراض لتأمين هذين الشهرين فقط لكي تجني ثمار اصلاحاتها التي يجب ان تبدأ منذ الان”، مبينا أن “الرواتب سيتم توزيعها في وقتها المحدد ولا صحة لما يشاع عن توزيعها كل 45 يوما”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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