تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر

القاهرة ـ رويترز:

قال البنك المركزي أمس الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 40.1 مليار دولار في نهاية آذار، من 45.5 مليار دولار في نهاية شباط.

ويأتي هذا الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية بعد اتجاه صعودي مطرد في الأشهر السابقة وبينما تحاول مصر التغلب على الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

في السياق، صرحت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد بأن عمق أزمة فيروس كورونا في بلادها “شديد جداً”، بسبب تأثيراته الواضحة على مختلف القطاعات الإنتاجية، وتوقعت تراجع معدل النمو إلى معدلات قد تصل إلى 1% في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة مع فضائية “صدى البلد”، أوضحت خلالها أن “الوضع الاقتصادي والصحي حالياً يتسم بعدم اليقين… ويخلف حالة ضبابية في مختلف القطاعات”.

وتوقّعت الوزيرة المصرية تراجع معدلات النمو في بلادها خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2019 -2020، من 6.5% إلى 4.5%.

واتخذت مصر عبر البنك المركزي رزمة إجراءات قال إنها ستخفف من أضرار جائحة كورونا على البلاد، منها تأجيل أقساط الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع الحظر عن القائمة المصرفية السوداء للعملاء.