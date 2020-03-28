خبراء : تقيد بخطوات النظافة ولاتقلق من الملابس

متابعة الصباح الجديد :

برغم التزام الكثيرين بالحجر المنزلي لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد، فإن الظروف أو الاحتياجات الأساسية قد تجبرهم على الخروج من المنزل والاحتكاك بالآخرين بنحو مباشر أو غير مباشر.

ويركز الأطباء في نصائحهم لتجنب انتقال العدوى، على غسل الأيدي والسعال أو العطس في منديل والحفاظ على مسافة كافية مع الآخرين، لكن هنا يبرز سؤال آخر يثير قلق البعض: هل “يعلق” الفيروس بالملابس؟

الخبراء أوضحوا أنه لا داعي للقلق بشكل كبير من الملابس واعتبارها مصدراً للعدوى، لكن هناك بعض الخطوات البسيطة التي لا بد من اتباعها لتنظيفها جيداً، منوهين إلى أهمية غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية للوقاية من كورونا.

وينتقل الفيروس المستجد من خلال “القطرات” (أي عند السعال أو العطس)، وهذا هو السبب الذي يجعل من الضروري تقليل تعرضك لأشخاص آخرين من خلال التباعد الاجتماعي.

وتشير بعض الأبحاث إلى أنه برغم أن الفيروس قد يكون قادراً على العيش لمدة تصل إلى 3 أيام على أسطح مثل البلاستيك والفولاذ (مما يعني أنه قد يبقى على الأزرار أو السحّاب)، فإن خطر الإصابة بالعدوى من لمس هذه المواد منخفض نسبياً، مقارنة بالطريقة الأكثر شيوعا لانتقاله من خلال القطرات، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن على الجميع تطبيق كل ما يمكن أتباعه للحفاظ على النظافة وتجنب الإصابة بالفيروس، وذلك من خلال بضعة خطوات بسيطة.