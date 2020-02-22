عدالة ترامب الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 22nd, 2020 التعليقات على عدالة ترامب مغلقة 11 views ما زال أهل الوطن هم الغائب الأكبر تكليف لا تشريف نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة نواب من السنة والكرد: علاوي جاء بتوافق قائمتي سائرون والفتح وسيفشل في تمرير حكومته فبراير 22nd, 2020 حجر عشرات المواطنين القادمين من إيران في الإقليم تحسبا لتفشي كورونا فبراير 22nd, 2020 مفوضية حقوق الإنسان تدعو لدخول البلاد مرحلة الإنذار الصحي (ج) فبراير 22nd, 2020 بعد غد الثلاثاء.. مسيرة مليونية يرفع بها المتظاهرون وتائر احتجاجاتهم فبراير 22nd, 2020 بعض المكون الشيعي ينظر بعدم الثقة لتشكيلة علاوي وهي مستقلة بالعنوان فقط فبراير 22nd, 2020 شخصيات مدنيّة تجمع على تشكيل حكومة مستقلة وإطلاق سراح المغيبين وإيقاف استهداف المتظاهرين فبراير 22nd, 2020 الحلبوسي: موعد جلسة التصويت على الحكومة لم يحدد ولا وجود لإجراءات أحادية الجانب فبراير 22nd, 2020 فورين بوليسي: العراق يحتاج “لتغيير النظام مجددا وإزاحة الطبقة السياسية بكاملها” فبراير 22nd, 2020 الجمارك تصدر تعديلها الأول على ضوابط تصريح إخراج وإدخال الأموال من والى البلاد فبراير 22nd, 2020 التعليقات مغلقة