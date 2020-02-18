أدوية سامراء تسعى لمضاعفة مبيعاتها خلال العام الحالي

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت الشركة العامة لصناعة الأدوية امس الثلاثاء عن خططها لمضاعفة مبيعاتها خلال عام 2020 بالتعاقـد مـع شركـات للترويج عـن منتجاتهـا.

وقال المدير العام للشركة عبد الحميد السالم في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “الشركة اتخذت إجراءاتها لمعالجة ضعف تسويق منتجاتها خلال الفترات الماضية عن طريق تطوير أساليب التعبئة والتغليف إضافة إلى الترويج عن منتجاتها النمطية”.

واَضاف “تم الاستعانة بإحدى الشركات التركية في مجال تصميم العبوات الكارتونية التي سيتم أستخدامها في تغليف الأدوية والمستحضرات الطبية المنتجة لدى الشركة حيث تم طبع العبوات الجديدة والمباشرة بعملية تغليف المنتجات التقليدية أو النمطية”.

وأوضح أن “الشركة بصدد إنتاج أكثر من 20 مستحضراً جديداً خلال الشهرين المقبلين وستصل إلى 50 مستحضراً مطلع شهر تموز المقبل لمعالجة أمراض الضغط والدهون والحساسية والأمراض المزمنة والقولون والمفاصل والمراهم وغيرها، بعد أن تم تطويرها في مختبرات البحث والتطوير وسيتم طرحها إلى الأسواق بتصاميم جديدة حال إكمال مستلزمات إنتاجها”.

وأشار السالم إلى أن “الشركة أبرمت عقوداً مع شركتين للترويج عن المستحضرات الجديدة والعمل بطرق التسويق الحديثة من خلال مندوبي المبيعات لإيصال أدوية سامراء لكل بيت عراقي”.وبين أنه “من المؤمل عقد مؤتمرات للترويج عن أدوية سامراء في بغداد والبصرة وأربيل”، مؤكداً أن “الشركة تتطلع إلى أن تصل قيمة مبيعاتها من الأدوية للقطاع الخاص خلال عام 2020 الى 39 مليار دينار مقارنة بـ19 مليار خلال عام 2019”.