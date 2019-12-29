التخطيط: تعداد السكان لن يتقدم والانتخابات ستعتمد بيانات التموينية

بغداد ـ الصباح الجديد:

بين المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، الاحد، ان موعد اجراء التعداد السكاني محكوم بتوقيتات زمنية محددة ولايمكن تقديمه، لافتا الى ان موعد اجراء الانتخابات من صلاحيات جهات أخرى ولايرتبط باجراء التعداد، حيث سيتم الاعتماد على بيانات التموينية عند اجراء الانتخابات.

وقال الهنداوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “وزارة التخطيط لم تحدد موعد اجراء التعداد السكاني في نهاية 2020 عبثا وانما هناك خطة وتوقيتات زمنية ومتطلبات يجب استكمالها قبل اجراء التعداد، حيث تحتاج الى مدة زمنية”.

وأضاف ان “التعداد العام للسكان لايمكن اجراءه في شهر معين او تقديم موعده، كونه محكوم بخريطة وتوقيتات زمنية محددة، حيث يتوجب ان تسبق التعداد تجارب في المحافظات للوقوف على المشاكل، إضافة للترقيم والحصر التي يجب ان تستكمل خلال شهرين”.

وبين ان “عملية اجراء التعداد العام للسكان سيشترك بها 150 الف عداد، مايتوجب تدريبهم واعدادهم بشكل جيد، خاصة ان التعداد سيكون الكترونيا وليس ورقيا”.

وأوضح ان “تحديد موعد اجراء الانتخابات من صلاحيات جهات أخرى ولايرتبط بوزارة التخطيط، لكن في حال حدد موعد اجراء الانتخابات مابعد التعداد فبالتالي يمكن الاستفادة من مخرجاته، اما اذا أجريت الانتخابات قبل التعداد فسيتم الاعتماد على بيانات البطاقة التموينية”.