البنك المركزي يعلن ارتفاع كبير في مبيعاته بمزاد العملة

بغداد – الصباح الجديد

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، عن ارتفاع كبير في مبيعاته في مزاد العملة لتصل الى 257 مليون دولار.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته لتصل الى 257 مليون و242 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 دينار لكل دولار ،مقارنة بيوم الاربعاء الماضي التي بلغت المبيعات فيها 194 مليون و412 الف دولار.

وتوزع الطلب بواقع 234 مليون و822 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 22 مليون و420 الف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 دينار لكل دولار واحد.

فيما لم تتقدم اي من المصارف الـبالغة 33 مصرفا في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .

يذكر ان البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.