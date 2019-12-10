الشرطة يصطدم بالوحدة الإماراتي.. ومجموعة نارية للزوراء

في قرعة دوري أبطال آسيا 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:

أجريت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أمس، مراسم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.ويشارك في نسخة 2020 ناديان من العراق وهما الشرطة والزوراء، حيث تأهل الشرطة مباشرة الى دور المجموعات، فيما سيلعب الزوراء في الملحق المؤهل، حيث سيلاعب دنيودكور الأوزبكي وفي حال فاز عليه سيواجه العين الإماراتي.

وضمت المجموعة الأولى: الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من (أهلي جدة، لوكوموتيف الأوزبكي، استقلول الطاجيكي)، والمتأهل من (الفيصلي الأردني، الكويت، الاستقلال الإيراني، الريان القطري).. والمجموعة الثانية: الهلال السعودي، شباب الأهلي دبي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي، الرفاع البحريني، خراسان الإيراني، السيلية القطري).

اما المجموعة الثالثة فتألفت من: التعاون السعودي، الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني.. في حين، تكونت المجموعة الرابعة من أندية : السد القطري، النصر السعودي، سابهان أصفهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي، بونيودكور الأوزبكي، الزوراء العراقي).

وأوقعت القرعة فريق الشرطة في المجموعة الأولى: الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي، ملحق الفائز من (الكويت الكويتي، فيصلي الاردني، فريق الريان القطري او استقلال الايراني)، ملحق الفائز من ( فريق اهلي جدة السعودي او اوزبكي او استقلال دوشنبه طاجكستاني ).

المباراة الأولى لفريق نادي الشرطة ستكون بتاريخ 10-2-2020 امام المتأهل من ملحق (الكويت -الفيصلي -الريان – استقلال الإيراني) خارج الديار.. اما المباراة الثانية ستكون بتاريخ 17-2-2020 مع الوحدة الإماراتي داخل الديار.

المباراة الثالثة ستكون بتاريخ 2-3-2020 مع المتأهل من ملحق (الاهلي السعودي- لوكوموتيف الأوزبكي- استقلال دوشنبه الطاجيكي).. والمباراة الرابعة ستكون بتاريخ 7-4-2020 مع المتأهل من ملحق (الاهلي السعودي – لوكوموتيف الأوزبكي – استقلال دوشنبه الطاجيكي).

من جانبه، أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، عدي الربيعي، أن فريق القيثارة الخضراء سيكون رقماً صعباً في مجموعته بدوري أبطال آسيا 2020.

وأوقعت القرعة فريق القيثارة الخضراء بالمجموعة الأولى إلى جانب اندية الوحدة الاماراتي والفائز من (كويت كويتي، فيصلي الاردني، فريق الريان القطري او استقلال الايراني) والفائز من ملحق (فريق اهلي جدة السعودي او اوزبكي او استقلال دوشنبه طاجكستاني).

وقل الربيعي إن «القرعة انصفت فريق الشرطة واوقعته في مجموعة متوازنة تضم اندية عربية واسيوية جيدة، لكننا سنبذل قصارى جهدن لحسم التأهل مبكراً».وأوضح أن «الشرطة سيكون رقماً صعباً في المجموعة التي ستكون بوابتنا نحو التأهل الى الأدوار المتقدمة بدوري الابطال وهذ اقل ما نقدمه لجماهير القيثارة الخضراء».يذكر ان مباريات دور المجموعات من المؤمل ان تنطلق خلال شهر شباط المقبل.

فيما وقع الزوراء – في حال تأهل – بالمجموعة الرابعة والتي ضمت: نادي سبهان الايراني، نادي السد القطري، نادي النصر السعودي، نادي الزوراء مع نادي دنيودكور اوزبكستان والفائز مع العين الاماراتي.

علق نادي الزوراء، على نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2020 والتي أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أمس، وأوقعت القرعة، النوارس (في حال تأهله إلى دوري المجموعات)، في المجموعة الرابعة والتي تضم: سبهان الايراني والسد القطري والنصر السعودي.

وقال المنسق الإعلامي والمتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد إن «مجموعة الزوراء، هي أقوى مجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 كونها تضم فرقاً قوية من إيران وقطر والسعودية».

وأوضح بالقول، «بالرغم من صعوبة المجموعة، لكن الأمل موجود للتأهل في حال عبرنا الملحق»، مبيناً أن «الزوراء سيستعد بشكل جيد قبل خوض غمار الملحق بالرغم من توقف الدوري الممتاز».

يذكر أن الزوراء سيواجه بونيودكور بالملحق الآسيوي في الـ 21 من كانون الثاني المقبل وفي حال تأهل سيواجه العين في الـ 28 من الشهر ذاته.