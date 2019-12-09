المركزي العراقي: 178 مليون دولار مبيعات العملة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية بمزاده إلى 178.04 مليون دولار، مقارنة بمبيعات المزاد الأخير والبالغة خلاله 169.53 مليون دولار.

وقال البنك المركزي، في بيان: «تم تنفيذ مبيعات العملة بسعر 1190 دينار لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 28 مصرفا».

وأضاف المركزي، أن نتائج مزاد تتعلق باليوم الثلاثاء، وبلغ إجمالي المبيعات خلال المزاد 201.84 مليون دولار.

وسجلت المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة البنوك بالخارج 177.56 مليون دولار، في مقابل 480 ألف دولار لإجمالي النقد المباع.

الى ذلك، نشر البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي. وبين الجدول أن مسكوكة 22 غم بلغت مليون و392 ديناراً، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 293 ألف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 578 ألف دينار.

وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 غم بلغت 869 ألف دينار، وبلغ سعر سبيكة 20 غم 1.167 مليون دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 25 غم 1.467 مليون دينار.