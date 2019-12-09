  • الثلاثاء , 10 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

المركزي العراقي: 178 مليون دولار مبيعات العملة

شؤون أقتصادية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية بمزاده إلى 178.04 مليون دولار، مقارنة بمبيعات المزاد الأخير والبالغة خلاله 169.53 مليون دولار.
وقال البنك المركزي، في بيان: «تم تنفيذ مبيعات العملة بسعر 1190 دينار لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 28 مصرفا».
وأضاف المركزي، أن نتائج مزاد تتعلق باليوم الثلاثاء، وبلغ إجمالي المبيعات خلال المزاد 201.84 مليون دولار.
وسجلت المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة البنوك بالخارج 177.56 مليون دولار، في مقابل 480 ألف دولار لإجمالي النقد المباع.
الى ذلك، نشر البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي. وبين الجدول أن مسكوكة 22 غم بلغت مليون و392 ديناراً، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 293 ألف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 578 ألف دينار.
وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 غم بلغت 869 ألف دينار، وبلغ سعر سبيكة 20 غم 1.167 مليون دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 25 غم 1.467 مليون دينار.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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