الحكيم: الحكومة المقبلة مؤقتة تعمل على التحضير لانتخابات مبكرة

بغداد – الصباح الجديد:

اعلن زعيم تيار “الحكمة الوطني” عمار الحكيم أمس الاربعاء ان الحكومة المقبلة التي سيشكل بديل رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ستكون مؤقتة تنصب مهامها على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقال الحكيم خلال لقائه السفير الفرنسي في العراق برونو اوبيرت اليوم، ان “القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بمقبولية شعبية بالإضافة الى توفر معايير القدرة والكفاءة في ادارة البلاد”.

واشار الى ان “الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب و المفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي”.